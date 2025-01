Anteprima24.it - Il gusto di Central funghi torna a Casa Sanremo con Terre d’Irpinia

Tempo di lettura: 3 minutiLa prelibatezza dei tesori del nostro territorio, sapori e profumi intesi e ricchi, con il Re fungo accompagnato da tartufi, formaggi, salumi e tutto quanto sa offrire il variegato panorama gastronomico: è “” fondato ad Atripalda, e che per il secondo anno consecutivo sbarca aconingrosso e dettaglio, nasce nel 1946 grazie alla passione del nonno Luigi e il fiuto commerciale del papà Vittorio Esposito che oggi Vincenzo rappresenta con la stessa maestria ereditata. Un’azienda di distribuzione diin tutte le sue varietà di produzione regionale campana, compresi tartufi che ha la sua sede principale in Contrada Tufarole ad Atripalda, poi è stata aperta anche a Mercogliano e, grazie alle nuove tecnologie, attraverso la spedizione on line ha fatto conoscere ed apprezzare i suoi prodotti in tutta Italia.