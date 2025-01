Lapresse.it - I Modà a Sanremo 2025: “Cantiamo l’amore ma la musica non è più trasversale”

Leggi su Lapresse.it

Due anni dopo la loro ultima partecipazione al Festival, isaranno in gara a, tornando per la quarta volta sul palco dell’Ariston, questa volta con il brano ‘Non ti dimentico‘, pezzo intenso, scritto eto dal leader del gruppo Kekko Silvestre, nel perfetto stile della band milanese. Una canzone d’amore propriamente detta, su un tema che probabilmente trova sempre meno spazio nei testi e nella produzionele delle nuove generazioni.: “Nuove generazioni? Lazza e Ghali tra i pochi capaci di suonare”La call con Kekko Silvestre, leader del gruppo, ha offerto all’artista l’occasione per fare una riflessione su questo e sul valore aggregante della, che sembra oggi vivere un momento difficile. “Lanon riesce più ad essere quell’elemento aggregante di un tempo – racconta -.