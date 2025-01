Davidemaggio.it - I Duran Duran a Sanremo

Leggi su Davidemaggio.it

Il primo ospite internazionale del Festival didi Carlo Conti ha il sapore dei ‘Migliori Anni’. Il cantante ha annunciato al TG1 di stasera che isaranno ospiti del Festival di2025. I, noti per successi come “Hungry Like the Wolf” e “Ordinary World”, saliranno sul palco dell’Ariston nella serata di giovedì 13 febbraio 2025.La band britannica, simbolo degli anni 80, è stata più volte in Riviera. La prima volta 40 anni fa, nel 1985, quando intonarono Wild Boys.Verso @Rai : Al Tg1 nuovo annuncio di #CarloConti. I @saranno super ospiti del Festival la terza serata.#Tg1 pic.twitter.com/9s8w64EjKw— Tg1 (@Tg1Rai) January 31, 2025 IDavide Maggio.