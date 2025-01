Lanazione.it - HJ Woodcock ospite al Rotary Bagno a Ripoli

Firenze, 31 gennaio 2025 – È stato un significativo momento di confronto quello che si è svolto all’ISIS Gobetti-Volta due giorni fa, quando gli studenti hanno incontrato il Sostituto Procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, dott. HJ. L’iniziativa, promossa dalClub, ha offerto alle ragazze e ai ragazzi la possibilità di dialogare con un magistrato noto per importanti indagini, alcune delle quali hanno avuto grande risonanza mediatica. Nella palestra dell’istituto, gremita di studenti e insegnanti, il dottorha condiviso la propria esperienza di Pubblico ministero in una realtà complessa come quella napoletana, illustrando le più recenti evoluzioni della criminalità organizzata e sottolineando come “La criminalità continui a trovare terreno fertile in ambienti di degrado e abbandono sociale.