Dilei.it - Guillermo Mariotto e Rossella Erra, “come due fratelli che litigano”. Lui si commuove

A La Volta Buona succede di tutto, ma una lettera d’amore in diretta per il proprio nemico giurato era difficile da prevedere. Eppure, eccoci qui:, tribuna del popolo con la battuta sempre carica, ha deciso di sorprenderecon parole che sapevano più di confessione che di sfida. Il giudice di Ballando con le Stelle, ospite di Caterina Balivo, è stato investito da una dichiarazione che ha fatto saltare dalla sedia il pubblico.Non è la prima volta che i due si punzecchiano, anzi, sono stati protagonisti di scambi al vetriolo che hanno tenuto banco sui social e tra i fan dello show. Ma stavolta il copione è cambiato: via i fendenti, spazio ai sentimenti, e perfino– che di solito ha la prontezza di spirito di un gladiatore – si è trovato spiazzato davanti a questa svolta emotiva.