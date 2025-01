Grande Fratello Iago smaschera una gieffina | vuole rubare la scena

Leggi su 361magazine.com

Garciauna: le considerazioni del concorrente. Cosa è emerso dalle sue paroleGarcia attraverso un televoto flash, grazie alla decisione dei fan è rientrato ufficialmente in Casa come concorrente. La sua avventura nel reality show si è interrotta poche settimane dopo l’inizio della nuova edizione. Dopo l’eliminazioneLeggi anche, le nuove confessioni di Javier su Zeudi. Lo sfogoIl concorrenteZeudiStando a quanto riporta Controcopertina.com subito dopo la puntata andata in onda ieri sera,si è esposto su Zeudi. L’ex Miss Italia ed Helena Prestes hanno dovuto affrontare un confronto decisivo direttamente in studio.con una sola frase hato la strategia dell’ex Miss Italia affermando: “Zeudilaa Helena, nonHelena”.