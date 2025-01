Velvetgossip.it - Grande Fratello 18: l’epico addio di Bernardo Cherubini nella ventisettesima puntata

Ladel18, andata in onda il 30 gennaio 2025, ha riservato emozioni intense e colpi di scena inaspettati. Il conduttore Alfonso Signorini ha dato il via alla serata con una breve introduzione, sottolineando che il televoto era chiuso e che il pubblico avrebbe scoperto chi tra i concorrenti a rischio sarebbe stato eliminato. Tra tensioni e confronti, la serata si è rivelata ricca di momenti significativi, culminando con l’eliminazione di.La tensione tra i concorrentiSin dall’inizio della serata, l’atmosfera tesa era palpabile. Uno dei temi principali è stato il conflitto tra Helena Prestess e Lorenzo Spolverato. Lorenzo, che si è presentato come il “capo cordata” degli avversari di Helena, ha espresso chiaramente il suo desiderio di vederla fuori dalla casa.