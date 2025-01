Quotidiano.net - Giubileo, il Vaticano celebra ‘il viaggio’ con la mostra En Route

Città del, 31 gennaio 2025 – In occasione del, la Biblioteca Apostolica Vaticana propone laEn, intessendo una riflessione sul tema del viaggio. Perno dell'intera esposizione è il recente ritrovamento di un fondo proveniente dall'eredità del diplomatico Cesare Poma (1862-1932). Si tratta della collezione Poma.Periodici, una raccolta di circa 1.200 giornali, provenienti dalle località e stampati nelle lingue più remote dei cinque continenti. Da questo fondo emerge anche la storia di un periodico, intitolato En, che due giornalisti francesi, Lucien Leroy e Henri Papillaud, pubblicarono durante il loro viaggio intorno al mondo tra 1895 e 1897, per finanziare la loro impresa e raccontare i luoghi visitati. A fianco di queste avventure, tutte maschili, sono state poste le storie di alcune donne che, in piena età vittoriana, vincendo gli stereotipi culturali del tempo, partirono sole alla volta del loro particolare giro del mondo.