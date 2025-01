Agi.it - Ginecologa scomparsa, il processo si chiude con l'assoluzione

AGI - Assolti perché il fatto non sussiste. Si è conclusa con l'con formula piena il lungoa carico dell'ex primario del reparto di ginecologia dell'ospedale 'Santa Chiara' di Trento, Saverio Tateo, e della sua vice, Liliana Mereu. Entrambi erano accusati di maltrattamenti al personale medico. La vicenda si era aperta a seguito dell'improvvisadellaoriginaria di Forlì, Sara Pedri, avvenuto ai primi di marzo del 2021. Per Liliana Mereu e Saverio Tateo la procura aveva chiesto una condanna a 4 anni 2 mesi e 20 giorni. L'ex primario e la sua vice sono stati assolti con formula piena dal gup del Tribunale di Trento, Marco Tamburrino. Nei confronti dei due medici erano state mosse accuse di maltrattamenti in concorso e reiterate nei confronti del personale del reparto.