Secoloditalia.it - Germania, sondaggio choc per la sinistra: il 70% vuole la linea dura sui migranti dell’asse Cdu-Afd

Il giorno dopo il clamoroso voto congiunto della Cdu e dell’Afd sulle mozioni per il contenimento dei flussi die il rafforzamento delle frontiere, che ha scatenato proteste di piazza degli elettori moderati e la reazione indignata di Angela Merkel, arriva anche ilper la: il 67% dei tedeschi vorrebbe che la Spd del cancelliere Olaf Scholz unisse i propri voti a quelli della Cdu (e quindi alla destra di Afd) per veder approvato il disegno di legge sul contenimento del flusso dei. Il 20% è di parere contrario, dice l’istituto di ricerca Insa realizzato ieri per la Bild.Il 76,4% degli interpellati non concorda con l’attuale politica migratoria del governo federale, che giudica piuttosto negativamente, contro il 15,9% di parere contrario. Il 69% del campione approva il fatto che il Bundestag abbia dato luce verde alla mozione sull’immigrazione mercoledì, una delle due approvate con il voto dell’Afd.