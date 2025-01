Fedez si pente dello sfogo con Corona | Ma non stavo per lasciare Chiara sull’altare La conferma su Angelica Montini

Leggi su Open.online

«L’idea che io abbia pensato dimia moglie nel giorno del matrimonio per fuggire dall’altra parte d’Italia è semplicemente ridicola». Con queste parole affidate a una serie di storie su Instagramrompe il silenzio dopo l’uscita della trasmissione Falsissimo, in cui Fabrizioracconta la tormentata storia conFerragni e mette in luce i presunti tradimenti del rapper con la 28enne milanese. Tra i punti fermi dic’è l’amore perFerragni: «Ho sceltocon convinzione, l’ho amata, l’ho sposata senza esitazioni e abbiamo costruito insieme una famiglia. Nonostante i contrasti rimarrà sempre importante per me perché è la madre dei miei figli».: «Ho incontratopoco prima delle nozze»Tuttavia, il rapper non nega un rapporto con