Ilrestodelcarlino.it - Esame annullato all’università di Ferrara: “Alcuni studenti hanno usato ChatGpt”

, 31 gennaio 2025 – Dicono che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale provocherà un vero e proprio terremoto nel mondo del lavoro e nella vita quotidiana delle persone. Sicuramente un grande caos l’intelligenza artificiale lo ha provocato ad undell’università diche è statoper l'uso da parte didie altre app simili. E così la prova del 27 gennaio scorso di Psicobiologia e Psicologia del corso di Scienze motorie non è stata considerata valida da parte dei docenti: tutto da rifare per 362universitari. La comunicazione dell’annullamento L', consistente in una serie di domande a risposta multipla sulla piattaforma “Moduli” di Google ed effettuato dagliusando il proprio computer o tablet, è statocon una comunicazione via e-mail inviata due giorni dopo.