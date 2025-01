“È volata una sedia, occhio”. Grande Fratello, panico durante la pubblicità per il gesto di Lorenzo

Leggi su Caffeinamagazine.it

La puntata delandata in onda ieri sera, 30 gennaio 2025, è stata caratterizzata da un episodio particolarmente acceso che ha coinvolto il concorrenteSpolverato.una discussione animata,ha perso il controllo e, in un impeto di rabbia, ha lanciato una, sorprendendo sia i coinquilini che il pubblico a casa. A rendersi conto che qualcosa non andava è Stefania che chiede: “Ragazzi ma che ha fatto? Cosa è successo? Ma è accaduto qualcosa in particolare?“.>> “Tu adesso vai a casa”., concorrente eliminato: l’annuncio di SignoriniPamela Petrarolo ha quindi specificato: “Lore ha lanciato una“. Secondo quanto riportato, l’episodio è avvenuto perché anon starebbe benne che tutto gira attorno ad Helena. A riferirlo è MariaVittoria che spiega a Stefania: “Per la cosa di Helena.