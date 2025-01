Ilrestodelcarlino.it - Durazzanino contro la maxi ‘batteria’. Assemblea accesa e raccolta firme. Residenti già pronti al ricorso al Tar

È stata molto partecipata e accalorata la riunione indetta dal comitato di quartiere, su richiesta di tanti, dia tema nuova centrale di accumulo elettrochimico, una sorta dio ‘pila’ rinnovabile, su cui il consiglio comunale ha dato parere urbanistico favorevole lo scorso 23 dicembre. Circa 90 persone assiepate in quella che una volta era un’aula delle ex scuole elementari di Pieveacquedotto. Presente l’assessore all’urbanistica, Luca Bartolini, e i tecnici di Sphera Nord, la ditta faentina che propone il progetto. L’assessore ha premesso che l’iter autorizzativo è in capo al Ministero dell’Ambiente e non al Comune, ma questo non ha calmato gli animi. Anzi: "Ci avreste dovuto difendere di fronte all’ennesimo mostro", si urla in platea, "altri comuni lo hanno fatto, sono ricorsi al Tar".