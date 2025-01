Movieplayer.it - Due emisferi, recensione: riflessioni sociali per un dramma (streaming) tratto da una storia vera

La vicenda della giornalista Bárbara Anderson e di suo marito Andrés, in lotta per garantire al figlio gravemente malato una cura, forse, miracolosa. Troppo retorico e troppo didascalico, ma comunque sincero. Su Netflix. "Qual è lo scopo se tanto so che non cambia nulla? Devo però aprire tutte le porte che per te sono chiuse". Potremmo dire: la retorica al servizio di un cinema - digitale - che punta alla riflessione, senza rinunciare alla formalità visiva dai buoni spunti e dalla buona messa in scena. Se può apparire ridondante e stereotipato (nonché capace di accendere la discussione), Due, film messicano diretto da Mariana Chenillo, affronta un tema decisamente importante: i diritti dei disabili, e la difficoltà di far loro vivere una vita il più possibile dignitosa. Arrivato su Netflix (e infatti è .