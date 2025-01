Quotidiano.net - Dialogo muto con il pittore. L’opera di Andrea Federici va ’Oltre il percettibile’

Leggi su Quotidiano.net

Indagare oltre la ricerca e andare oltre le apparenze per approdare all’essenza profonda delle cose. È in messaggio che emerge con forza dalla mostra ’. Oltre il, dal 3 al 16 febbraio (domani il vernissage), a Bologna in Galleria Maurizio Nobile Fine Art (via Santo Stefano 19). In occasione della rassegna ’Art City Bologna’, la galleria d’arte si prepara a questa esposizione interamente dedicata aldi, artista originario di Casalmaggiore (Cremona), dove vive e lavora. ’. Oltre ilè un evento che segue idealmente la fortunata mostra del 2023 (’. Silenti Attese’, Sagep 2023), nella quale le opere delerano in perfettocon le nature morte di Giorgio Morandi e le sculture di Joan Crous. La nuova esposizione – organizzata da Maurizio Nobile Fine Art – ha lo scopo di indagare l’incessante ricerca didi andare oltre le apparenze per approdare all’essenza profonda delle cose.