Lettera43.it - Covid, Arcuri prosciolto dall’accusa di abuso d’ufficio per il caso mascherine dalla Cina

Domenicoè statodal tribunale di Roma dalle accuse diperché «il fatto non è più previstolegge come reato». L’ex commissario straordinario per l’emergenzaera imputato neldella fornitura dinella prima fase della pandemia. Accuse dalle quali lo stessoavrebbe voluto essere assolto nel merito, tanto da aver chiesto di essere processato con il rito abbreviato. Una richiesta che, però, è stata respinta. E intanto è stato il governo Meloni ad abolire il reato dicon il Ddl Nordio. L’inchiesta riguardava affidamenti per un valore di 1,25 miliardi per l’acquisto di oltre 800 milioni di, effettuate con l’intermediazione di alcune imprese italiane.Perchéaveva chiesto il rito abbreviatoaveva chiesto il rito abbreviato non appena la maggioranza ha iniziato a discutere la cancellazione del reato, proprio per riuscire ad arrivare in tempo a una sentenza di assoluzione, convinto delle proprie ragioni.