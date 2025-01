Cinemaserietv.it - Come finisce M – Il figlio del secolo: la nascita di una dittatura

Leggi su Cinemaserietv.it

M – Ildel, serie di Joe Wright tratta dall’omonimo romanzo di Antonio Scurati,con Benito Mussolini che, accerchiato con eguale intensità da oppositori e membri del Partito, dopo la morte di Matteotti, si presenta in Parlamento e con un discorso – letteralmente – passato alla Storia, si assume la responsabilità ‘politica e morale’ del delitto, senza però ammettere quella giudiziaria. I parlamentari, sorpresi dalle mancate dimissioni del ‘Duce’, restano in silenzio: ha così inizio la vera e propriafascista.Dopo che le Forze di polizia arrestano i militanti fascisti responsabili dell’aggressione a Matteotti, il cui cadavere non è ancora stato ritrovato, Mussolini cerca di correre ai ripari; dapprima, destituendo De Bono dalla carica di capo della Polizia e, poi, a seguito di un incontro dai toni tesi e drammatici, chiedendo a Cesarino di accollarsi ogni responsabilità per il bene del partito.