Come finisce il film Nodo alla Gola, di Alfred Hitchcock: la verità sull'omicidio di David Kentley

Nel finale di, il professor Rupert Cadell scopre ladi, stranto dai suoi ex studenti Brandon e Philip per dimostrare la loro superiorità intellettuale. Insospettito dal comportamento nervoso di Philip e dalle allusioni di Brandon, Rupert apre la cassapanca in cui è nascosto il cadavere. Inorridito dal crimine e dloro arroganza, spara in aria con una pistola per attirare l’attenzione dei vicini, condannando così i due assassini al loro destino mentre la sirena della polizia si avvicina.La trama segue Brandon e Philip, due giovani uomini convinti di poter commettere l’omicidio perfetto. Ispirati dalle teorie del loro ex professore Rupert Cadell, stranno il loro compagno di studie nascondono il corpo in una cassapanca, su cui allestiscono un banchetto per una festa con amici e parenti della vittima.