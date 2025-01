Lettera43.it - Caso Almasri, Usigrai sulle parole di Bruno Vespa: «Propaganda che sa di regime»

È polemica sull’intervento didurante Cinque Minuti su Rai1, in cui ha difeso l’operato del governo Meloni suldel carceriere libico Nijeem Osama. Le dichiarazioni del giornalista, che ha parlato di come «gli Stati compiano azioni moralmente discutibili per garantire la sicurezza nazionale», sono state duramente criticate dall’. In una nota, l’associazione ha definito l’intervento diche sa di». e ha ribadito che «dalla Rai e dalle sue redazioni deve arrivare un’informazione chiara e completa, senza alimentare speculazioni o collegamenti forzati tra eventi diversi».L’arringa dia ‘5 minuti’ su @RaiUno non è informazione di approfondimento mache sa di#Rai @FnsiSocial https://t.co/fm3eAX8Z8Z—(@) January 31, 2025M5s: «ha superato ogni limite, si candidi con Fratelli d’Italia»Anche gli esponenti del Movimento 5 Stelle in commissione di Vigilanza Rai hanno attaccato, dichiarando che l’intervento ha «superato ogni limite», suggerendo al giornalista di candidarsi con Fratelli d’Italia.