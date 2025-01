Sololaroma.it - Calciomercato Roma, argentini in bilico: Paredes chiama Gago, sondaggio per Soulé

Si prospettano ultimi giorni di mercato molto caldi dalle parti di Trigoria, dove potrebbero concludersi altre operazioni tanto in entrata quanto in uscita. In casaci sarà infatti da capire il destino di due, la cui posizione resta in. Soprattutto Leandro, ma anche Matiaspotrebbero infatti salutare la Capitale.verso il Boca Juniors?Continuano ad essere insistenti le voci di un possibile addio di, pronto a tornare al Boca Juniors. Dopo il match di ieri con l’Eintracht Francoforte, segnato anche dalla rabbia al momento della sostituzione dell’argentino, Ranieri ha minimizzato l’accaduto, sottolineando anche come sarebbe contento nel poter contare ancora sul suo numero 16. Dall’Argentina però arriverebbero sviluppi su un possibile addio, con il giornalista di Tyc Sports, Gaston Edul, che ha sottolineato come l’ex Juventus avrebbe già comunicato le sua volontà a, tecnico degli Xeneizes.