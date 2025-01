Oasport.it - Calcio, il sorteggio per i play-off di Champions: urna buona con le italiane, sfida da brividi Real-City

Leggi su Oasport.it

Il dado è tratto. Si è da poco concluso a Nyon l’attesoche ha decratato gli accoppiamenti per i-off della UEFALeague di, il primo con il nuovo format composto in una prima fase a classifica unica, tripartita in tre zone: promozione diretta agli ottavi, spareggi ed eliminazione. Tolta l’Inter, unica Italiana ad essersi piazzata tra le prime otto, il draw odierno interessava altri tre club nostrani (out il Bologna): Atalanta, Juventus e Milan. Fortunatamente, la sorte ha evitato il temuto derby tra la Vecchia Signora e i rossoneri. Ma andiamo con ordine. Gli orobici affronteranno il Bruges in una vìs-a-vìs sulla carta semplice. I bianconeri invece sfideranno il PSV, team già battuto per 3-1 nel match inaugurale della rassegna di quest’anno. Per il Milan è invece atteso il Feyenoord.