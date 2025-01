Notizie.com - Bocciato per la terza volta, il trasferimento dei migranti in Albania per i giudici non s’ha da fare: “Deve decidere l’Europa”

Leggi su Notizie.com

Nulla da, nemmeno per il terzo tentativo. Idella Corte d’appello di Roma ha deciso che i 43ancora presenti nei centri indevono essere portati in Italia.per la, ildeiinper inonda: “” (ANSA FOTO) – Notizie.comLa pronuncia dei magistrati della Capitale è giunta dopo una lunga giornata in cui si sono tenute le udienze per la convalida del trattenimento dei. Questi ultimi erano stati trasportati martedì scorso inpresso i centri di Shengjin e Gjader.Il 28 gennaio scorso erano stati portati in Libia in 49 dal pattugliatore della Marina militare Cassiopea. Ierano stati soccorsi in acque internazionali al largo dell’isola di Lampedusa, in Sicilia.