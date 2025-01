Lanazione.it - “Bisogna fare presto”. Nave incagliata, ora è il meteo a far paura. Giani: “La Regione ci sarà”

Massa, 31 gennaio 2025 – Adesso lapiù grande è il peggioramento del maltempo. Si deve procedere “più rapidamente possibile” con la messa in sicurezza dellaa Marina di Massa, “perché le condizionilo consentono, mentre da domenica è previsto un peggioramento”. Lo ha detto l’assessora regionale all’ambiente Monia Monni presente oggi sul luogo dell’incidente per un sopralluogo. Con lei il presidente Eugeniodi ritorno da Massa. “Trasformeremo in positivo questo evento calamitoso impegnandoci fin da subito in una rapida costruzione del pontile, così identitario per la città di Massa. Lavicino al Comune e alla Prefettura nello sviluppo dei lavori perché il ripristino dei luoghi è un’esigenza fondamentale per il futuro”. Misure di sicurezza e prevenzione “Già nella giornata di oggi (ieri, ndr) - fa presente- sono state predisposte le panne per delimitare l’eventuale fuoriuscita e le condizioni di sicurezza; domattina saranno rafforzate con una seconda circonferenza di panne.