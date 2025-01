Sport.periodicodaily.com - Bari vs Frosinone: le probabili formazioni

Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I pugliesi sono in piena lotta per i play-off, mentre i ciociari devono reagire per non sprofondare ancora.vssi giocherà domenica 2 febbraio 2025 alle ore 17.15 presso lo stadio San Nicola.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI pugliesi sono imbattuti da quattro gare, frutto di una vittoria e tre pareggi. Un filotto che ha consentito alla squadra di Longo di agganciare la zona play-off con 30 punti. La sfida contro i ciociari è da non fallire per rinsaldare la propria posizione.Complicata la situazione dei ciociari, penultimi con 21 punti e uno score che parla di 10 sconfitte, 9 pareggi e 4 vittorie. Al momento la squadra di Greco sarebbe retrocessa, cosa da evitare, per cui serve un deciso cambio di marcia.