Ilrestodelcarlino.it - Bagnacavallo, il sogno playoff sempre più concreto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si annuncia un lunghissimo tira e molla per tutto il resto della stagione. Sono due le ravennati che sembrano contendersi il primato nel girone G di Prima Categoria: Savarna e, con la prima che conduce con due punti di vantaggio. Alla fine del girone d’andata entrambe avevano compiuto il giro di boa con 29 punti, poi un inizio differente di 2025 le aveva divise: il Savarna aveva vinto entrambe le sfide, mentre ilaveva ottenuto un solo punto in due gare, pareggiando col San Pancrazio e perdendo con l’Only Sport Alfonsine. Ma l’ultima giornata ha riavvicinato nuovamente le due ravennati: per i biancorossi il successo casalingo per 2-1 con la Pianta, per il Savarna la sconfitta a Modigliana. E sono di nuovo due i punti che dividono le rivali: "Il nostro obiettivo stagionale – dice il presidente del, Franco Zannoni – è quello di restare nella parte sinistra della classifica, meglio ancora in zona, per arrivare nella miglior condizione psicofisica agli spareggi post campionato.