Ilrestodelcarlino.it - Art City 2025 Bologna, il programma che premia ‘Le Porte della Città’

, 31 gennaioapre 'LeCittà' all'arte contemporanea grazie al ritorno di Art. Inizia la settimana prossima, giovedì 6 febbraio con termine domenica 16 febbraio, la tredicesima edizionemanifestazione artistica e culturale in occasione di Arte Fiera. Un cartellone di eventi, performance e istallazioni che trasformano la città e l'area metropolitana in un museo a cielo aperto. Sono oltre 270 gli appuntamenti in calendario, che danno vita a un cartellone, curato dal direttore artistico Lorenzo Balbi, direttore del MAMbo, ricco di creatività e vivacità. Ilcompleto è disponibile sul sito www.art.it. LeCittà La kermesse ad accesso gratuito - che vede come focus le giornate dal 6 al 9 febbraio - coniuga arte e città, mettendo al centro 'LeCittà', come riporta il titolo dello ‘special program’, che intende porsi come un vincolo tra conoscenzacittà e dei suoi spazi.