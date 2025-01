Quotidiano.net - Anticipazioni su Yellowjackets 3, in uscita il 14 febbraio su Paramount+

Finalmente abbiamo delle notizie ufficiali sul ritorno di. Insieme al trailer ufficiale della terza stagione, è stata annunciata anche la data che segna il comeback di una delle serie più apprezzate – da pubblico e critica – degli ultimi anni, diventata immediatamente un cult, anche grazie al cast e alla sceneggiatura. Dovremo aspettare solo il 142025 per poter sapere cosa accadrà in questi nuovi (attesissimi) episodi.3, tutte lesulla serie in onda suLa storia raccontata nella serie tv vede l'unione di due piani temporali diversi.racconta di una squadra di giocatrici di calcio liceali , sopravvissute a un incidente aereo nelle sperdute regioni selvagge del nord America. Disperse nel nulla in zone rurali e impervie, le ragazze si ritrovano a dover sopravvivere e lottare insieme ai pericoli imminenti di una natura spesso matrigna.