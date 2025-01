Metropolitanmagazine.it - ABEditore, riscoprire il passato anche attraverso l’estetica: la Casa Editrice che ripropone opere meno note di autori celebri

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Quando si pensa adla prima cosa a cui si pensa è una: qualità. Unadove la cura dei dettagli e l’intersezione fra estetica,e letteratura dona al lettore non un libro da leggere ma un’esperienza sensoriale., lache connette estetica eCopertina Follettiana contenuta nella collana ”Ombre e Creature” – Foto da.com”Non si giudica un libro dalla copertina”: un’affermazione che spesso si dice e in alcuni casi ècorretta, tuttavia non si può non ammettere che, nel mondo dei libri, la prima cosa che colpisce un potenziale lettore èdi un volume. Non solo la copertina ma la cura dei dettagli, la carta, la rilegatura, il contenuto all’interno, la grafica e l’illustrazione. In un mondo sempre più social, popolato da account bookstagram e booktok, il libro diventa oggetto d’arte da fotografare e mostrare maun’esperienza tattile da godersi: sentire sotto le dita un certo tipo di carta pregiata da accarezzare, sfogliando con i polpastrelli racconti inediti di grandi, immergendosi in storie perturbanti e gotiche o ammirando le preziose illustrazioni che il volume contiene.