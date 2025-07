Cura delle tossicodipendenze inaugurato in città il nuovo Centro di pronta accoglienza

È stato inaugurato oggi nei locali dell'ex Clinica Argento, in via Ottavio D'Arcangelo 14-16, il nuovo Centro di pronta accoglienza (Cpa) dedicato alle persone con dipendenze patologiche, realizzato dall'Azienda sanitaria provinciale (Asp). La struttura, dotata di 12 posti letto residenziali. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

