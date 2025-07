Strage di via D' Amelio 33 anni dopo | incontri spettacoli e mostre in ricordo di Borsellino e della sua scorta

“Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola". Le parole di Paolo Borsellino non hanno mai smesso di camminare tra le vie di Palermo, come pietre vive che ricordano e risvegliano. Anche quest’anno, il 19 luglio non sarĂ solo una data sul calendario: saranno tanti i. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: strage - amelio - anni - incontri

Strage di via D’Amelio, il dossier M5s sulle dichiarazioni di Mori e De Donno: la diretta con Conte e Scarpinato - In diretta la conferenza stampa organizzata dai parlamentari del Movimento 5 stelle sulle dichiarazioni in audizione dei due carabinieri in congedo Mario Mori e di Giuseppe De Donno in merito all’inchiesta sulla strage di via D’Amelio.

Intitolata rotonda a Emanuela Loi. Morì nella strage di via d’Amelio: "Lucca non dimentica il suo valore" - Da ieri, a Lucca, c’è un luogo che porta il nome di Emanuela Loi, la giovane poliziotta che il 19 luglio 1992 morì tragicamente nella strage di via D’Amelio, insieme al giudice Paolo Borsellino e agli altri agenti della scorta.

L’ultima confessione di Borsellino alla vigilia della strage in via D’Amelio - Dalla messa, alla «lectio» su San Pietro dedicata a Falcone, fino alla coscienza di mettere a rischio la vita.

In occasione dell’anniversario della strage di via D’Amelio, il Comune di Isola di Capo Rizzuto ospiterà venerdì 19 luglio alle ore 19:00 a Le Castella, presso il Castello Aragonese, la tappa della “Staffetta della Legalità ” intitolata “La Brezza”, evento commemor - facebook.com Vai su Facebook

Strage di via D'Amelio, 33 anni dopo: incontri, spettacoli e mostre in ricordo di Borsellino e della sua scorta; A Cunardo l’incontro con Salvatore Borsellino: memoria, impegno e verità nel ricordo della strage di via D’Amelio; Stragi del 1993, la pista nera. Bellini e gli incontri con il Sismi. Lui parlò di struttura segreta.

Strage via D’Amelio, a Palermo quattro giorni di iniziative nel ricordo di Paolo Borsellino - Strage via D'Amelio, a Palermo quattro giorni di iniziative nel ricordo di Paolo Borsellino. Si legge su msn.com

Via D’Amelio: a Coriano la commemorazione a 33 anni dalla strage - Sabato 19 luglio in occasione del XXXIII anniversario della strage di via D’Amelio avrà luogo la cerimonia di commemorazione del giudice Paolo Borsellino e ... Segnala chiamamicitta.it