Regione nominati i nuovi direttori generali | c' è anche la segretaria generale del Comune di Cesena

Al termine di una procedura di selezione aperta per la definizione dell'elenco dei direttori generali cui attingere, oggi la giunta regionale guidata dal presidente Michele de Pascale ha nominato i nuovi direttori generali della Regione Emilia-Romagna. Gli incarichi avranno la durata dell’intera. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Al termine di una procedura di selezione aperta per la definizione dell'elenco dei direttori generali cui attingere, oggi la Giunta regionale guidata dal presidente Michele de Pascale ha nominato i nuovi direttori generali. Massimo Camprini direttore dell'Agenzia per la Sicurezza territoriale e Protezione civile