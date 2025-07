Donkey Kong Bananza, la nuova esclusiva per Nintendo Switch 2, è stato accolto con entusiasmo dall’analisi tecnica di Digital Foundry, che lo ha definito uno dei titoli più ambiziosi mai realizzati da Nintendo sotto il profilo tecnico e creativo. Dopo oltre un decennio di assenza, il celeberrimo scimmione della Casa di Kyoto torna con un titolo che reinventa le basi del platform 3D, introducendo un sistema di distruzione ambientale innovativo e dinamico, basato su tecnologia voxel, permettendo ai giocatori di plasmare l’ambiente in tempo reale, scavando gallerie, abbattendo muri e sfruttando il terreno come parte attiva del gameplay. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Donkey Kong Bananza: Digital Foundry ha promosso il gioco, ma non tutto è perfetto