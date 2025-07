LG porta Netflix e Disney+ sulle auto Kia in Europa | debutta la piattaforma ACP

La nuova piattaforma Automotive Content Platform di LG debutta su Kia EV3 in Europa. Seguiranno altri veicoli di Kia. 🔗 Leggi su Dday.it ¬© Dday.it - LG porta Netflix e Disney+ sulle auto Kia in Europa: debutta la piattaforma ACP

In questa notizia si parla di: europa - debutta - piattaforma - porta

Al Teatro Gobetti debutta "Appello all'Europa" - Venerdì 9 maggio 2025, alle ore 20.45, va in scena in prima nazionale nella Sala Pasolini del Teatro Gobetti Appello all’Europa, da Stefan Zweig, per la drammaturgia di Diego Pleuteri e la regia di Micol Jalla.

¬ęNessuno sembra vedere ci√≤ che vedo io, ma non rester√≤ a guardare mentre mio figlio viene ingannato. ¬Ľ Prime Video ha diffuso un primo assaggio di The Girlfriend, la serie ispirata al romanzo omonimo di Michelle Frances, che arriver√† sulla piattaforma il 10 - facebook.com Vai su Facebook

LG porta Netflix e Disney+ sulle auto Kia in Europa: debutta la piattaforma ACP; Olehenriksen porta la sua skincare su Zalando; Karma Kaveya Goodwood Festival of Speed 2025: debutto europeo della supercar elettrica da 1.000 CV.

LG porta Netflix e Disney+ sulle auto Kia in Europa: debutta la piattaforma ACP - La nuova piattaforma Automotive Content Platform di LG debutta su Kia EV3 in Europa. Scrive dmove.it

Olehenriksen porta la sua skincare su Zalando - Olehenriksen debutta su Zalando con i suoi best seller skincare e la nuova collezione Peach Glaze per un glow clinico e irresistibile. Come scrive fashiontimes.it