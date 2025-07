Pesaresi | Napoli Conte sperimenterà più moduli indipendentemente da chi scenderà in campo

A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra” di Raffaele Auriemma, è intervenuto Emanuele Pesaresi, ex difensore del Napoli. Queste le sue parole: Napoli favorito?. “Napoli favorito? Cambiare poco agevola il mister perché riparte da un gruppo ben solido, quindi anche con pochi innesti si può fare un grande lavoro. Il Napoli avrà tante competizioni, quindi la rosa va ampliata e penso che si stia facendo un mercato con giocatori funzionali. Il fatto che il Napoli abbia blindato un allenatore come Conte ti dimostra che vuole dare continuità al lavoro fatto lo scorso anno, quindi si può aprire un ciclo importante anche a livello europeo e credo che uno degli obiettivi sarà andare molto avanti anche in Champions. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

