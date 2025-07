Stranger Things 5 | il teaser trailer ufficiale in italiano!

Finalmente online il teaser trailer ufficiale in italiano di Stranger Things 5, attesa ultima stagione della seguitissima serie Netflix. La quinta stagione arriverà sulla piattaforma divisa in 3 parti. La prima debutterà il 27 novembre e la seconda il 26 dicembre. L’episodio finale, invece arriverà l’1 gennaio! Ecco il teaser trailer: La sinossi ufficiale di Stranger Things 5. Autunno 1987. Hawkins è rimasta segnata dall’apertura dei portali e i nostri eroi sono uniti da un unico obiettivo: trovare e uccidere Vecna, che è svanito nel nulla. Non si sa dove si trovi né quali siano i suoi piani. A complicare la missione, il governo ha messo la città in quarantena militare e ha intensificato la caccia a Undici, costringendola a nascondersi di nuovo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

