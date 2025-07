LIVE Italia-Serbia 1-0 Nations League volley 2025 in DIRETTA | tutto facile per gli azzurri nel primo set 25-15

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-15 Rychlicki vincente senza muro da seconda linea. L’Italia domina il primo set dopo qualche difficoltà iniziale. 1-0 per gli azzurri 24-15 Diagonale di Luburic da seconda linea 24-14 Mano out Michieletto da zona 4 23-14 Primo tempo Nedeljkovic 23-13 La pipe di Michieletto 22-13 Primo tempo Stefanovic 22-12 Parallela di Bottolo da zona 4 21-12 Mano out Ivovic 21-11 Murooooooooooooooooooooo Gargiuloooooooooooooooooooo! Spettacolo in difesa Italiaaaaaaaaaaaaa! Rovesciata di piede di Michieletto e poi il muro di Gargiulo 20-11 Slash di Rychlicki da zona 2 19-11 Out Luburic da zona 4 18-11 Muroooooooooooooooooooo Gargiulooooooooooooooooooooooo 17-11 Mano out Rychlicki da zona 2 16-11 Errore al servizio Italia 16-10 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Michielettoooooooooooooooooooooooooo 15-10 Aceeeeeeeeeeeeeeee Michielettoooooooooooooooooooooo 14-10 La pipe senza muro di Michieletto! Attentissimi gli azzurri in difesa, efficaci in battuta ora 13-10 La pipe di Bottolo 12-10 Errore al servizio Italia 12-9 Out Ivovic da zona 4 11-9 Difende Rychlicki e chiude Michieletto da zona 2 in parallela 10-9 Ancora la slash di Michieletto! 9-9 La slash di Anzani 8-9 Mano out Michieletto da zona 4 7-9 Muro Ivovic 7-8 Primo tempo Nedeljkovic 7-7 Muroooooooooooooooooooooo Anzaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 6-7 Primo tempo Gargiulo 5-7 Primo tempo Nedeljkovic 5-6 Murooooooooooooooooo Gargiuloooooooooooooooooooooo 4-6 Mano out di Masulovic che subisce una distorsione alla caviglia e appare molto dolorante. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Serbia 1-0, Nations League volley 2025 in DIRETTA: tutto facile per gli azzurri nel primo set, 25-15

