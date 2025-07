Supergirl | al via la promozione!

Con Superman appena sbarcato in sala e l’opinione pubblica tutto sommato positiva nei confronti dell’apripista del nuovo DCU, Jame Gunn guarda avanti e comincia “ufficialmente” la promozione di Supergirl che avrĂ un tono decisamente differente rispetto a quello del film dedicato al cugino kryptoniano. Invece di guardare in alto a una figura aspirazionale, con Kara dovremo abituarci a guardarci intorno, alla ricerca di un “disastro totale”. Ecco come James Gunn annuncia l’arrivo nel 2026 di Supergirl. View this post on Instagram A post shared by James Gunn (@jamesgunn) Quello che sappiamo su Supergirl. 🔗 Leggi su Cinefilos.it