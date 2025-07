Death Note | il nuovo modello di intelligenza artificiale di Grok ruba l' immagine di Misa Amane

La nuova IA di Grok, nota come Ani, è stata accusata di aver copiato l'aspetto di Misa di Death Note: capelli biondi, abbigliamento gotico, i fan hanno sottolineato numerose somiglianze, oltre al fascino di Elon Musk per il personaggio di Death Note. La nuova AI "Ani" di Grok, piattaforma integrata su X (ex Twitter), somiglia fin troppo a Misa Amane di Death Note, scatenando reazioni contrastanti tra i fan. Tra citazioni visive, ambiguità stilistiche e omaggi non dichiarati, ci si interroga: si tratta di plagio o di semplice ispirazione? Musk intanto tace, ma la rete osserva. Il nuovo avatar AI di Grok scatena i fan di Death Note Grok, il sistema AI integrato nell'universo di X (il social precedentemente noto come Twitter), ha lanciato in questi giorni una nuova funzione di compagnia virtuale per gli utenti SuperGrok. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

