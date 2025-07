LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | due uomini in testa gruppo maglia gialla distante

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 16.59 Jorgenson si rimette davanti. 16.59 Si rialza subito il danese. 16.59 Attacco di Vingegaard!!! Pogacar ed Evenepoel rispondono!!! 16.58 In testa Schmid e Abrahamsen si danno cambi regolari. 16.57 Jorgenson si mette al comando del gruppo. 16.56 Inizia la CĂ´te anche per il gruppo maglia gialla. 16.56 26 secondi il distacco di Van der Poel dai battistrada. 16.55 Grande azione dell’olandese. Schmid ed Abrahamesn scollinano! 16.55 Attacca Van der Poel. 16.54 400 metri al GPM per Schmid ed Abrahamsen. 16.54 Pendenza che toccherĂ anche il 20,1%. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: due uomini in testa, gruppo maglia gialla distante

In questa notizia si parla di: tour - france - diretta - tappa

Al Giro d’Italia si guadagna meno che al Tour de France: i montepremi a confronto - Il montepremi del Giro d’Italia 2025 rispetto alla passata edizione e la borsa complessiva ammonterà al consueto 1,5 milioni di euro.

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - Il Tour de France 2025, archiviata l’esito della prima tappa Lille Metropitan-Lille Metropolitan, ripartirà immediatamente con la seconda frazione, la Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer  di 209,1 chilometri.

Ciclismo, Vingegaard tra Delfinato e Tour de France: "L'obiettivo sarĂ vincere" - Roma, 24 aprile 2025 - Come ogni primavera, lo scenario tra i principali due rivali del ciclismo attuale e in particolare dei Grandi Giri si divide nettamente in due: Tadej Pogacar impegnato nelle Classiche e quasi onnipresente e Jonas Vingegaard che invece si vede con il contagocce, tra scelta oculata delle gare da disputare e guai fisici sopraggiunti in esse a ridurre ulteriormente gli impegni.

DIRETTA Tour de France 2025 LIVE, Undicesima Tappa Vai su X

Tour de France, Pogacar vince la settima tappa e si riprende la maglia gialla Tutti i dettagli su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/07/tour-de-france-2025-edizione-112-tadej-pogacar-jonas-vingegaard-segui-la-diretta-13b3d4a3-180a-4c0c-b - facebook.com Vai su Facebook

Tour de France: 11° tappa riparte da Tolosa, sede di partenza e arrivo dopo aver percorso 156,8 km - Aggiornamento del 16 Luglio delle ore 10:49; LIVE Tour de France, undicesima tappa: -6 a Tolosa, Abrahamsen e Schmid in fuga, gruppo a 3'19; Tour, 11^ tappa LIVE: c'è una coppia in fuga.

Tour de France, la 11^ tappa in diretta live - Partenza e arrivo a Tolosa, 156,8 km con cinque GPM, quattro di 4^ categoria e uno di 3^ a pochi chilometri dall ... sport.sky.it scrive

Tour de France 2025, dove vedere la tappa di oggi Toulouse – Toulouse: orari TV, percorso e favoriti - Toulose, decima tapa del Tour 2025 apre oggi la seconda settimana di corsa: 160 chilometri che creeranno tanta difficoltà ai velocisti per ... Come scrive fanpage.it