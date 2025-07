Nelle carceri siciliane il progetto di sensibilizzazione sanitaria del Garibaldi partito dal cortometraggio Io e Freddie

Dopo aver coinvolto numerose scuole in tutta Italia, approda anche nelle carceri siciliane il progetto di sensibilizzazione “Educare alla salute: Incontri sulla prevenzione delle malattie infettive”, ideato da AJS Connection srl con il contributo incondizionato di Gilead Sciences. Nato come. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: carceri - siciliane - progetto - sensibilizzazione

Nelle carceri siciliane il progetto di sensibilizzazione sanitaria del Garibaldi partito dal cortometraggio “Io e Freddie”; Prevenzione e salute: parte da Augusta (SR) il ciclo di seminari nelle carceri e nelle scuole siciliane; “Educare alla salute: Incontri sulla prevenzione delle malattie infettive”.

Un ex-carcere in Sicilia si trasforma in polo culturale. Cresce FARM Cultural Park - A quindici anni dalla fondazione, FARM Cultural Park si arricchisce di un nuovo polo e trasforma un ex- Da artribune.com

Educare alla salute: incontri sulla prevenzione delle malattie infettive - Progetto per le scuole e le carceri siciliane finalizzato a informare studenti e detenuti sulla sensibilizzazione ad una corretta e tempestiva azione di prevenzione alla salute in merito alle malattie ... Lo riporta msn.com