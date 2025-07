Vogue Italia e Kering presentano Cinemoda Club

Un progetto che nasce da una visione condivisa: sostenere la creativit√† come motore di cambiamento e generatore di impatto, promuovendo un incontro tra moda, cinema e cultura, capace di parlare anche alle nuove generazioni. Appuntamento dal 25 al 27 settembre 2025 in¬†tre sale cinematografiche storiche di Milano:¬†Arlecchino,¬†Cinema Mexico,¬†Cinema¬†Palestrina. 🔗 Leggi su Wired.it ¬© Wired.it - Vogue Italia e Kering presentano Cinemoda Club

Il Vogue Vintage Market arriva per la prima volta in Italia - Dopo il successo delle edizioni di New York e Londra, arriva per la prima volta in Italia il Vogue Vintage Market: una giornata per scoprire, provare e acquistare rari pezzi di abbigliamento di archivio scelti dalla redazione di Vogue Italia, e fare del bene.

