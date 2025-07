La polemica piĂą calda della caldissima estate bolognese è quella sugli alberelli del sindaco. Si tratta di 160 piante, alcune alte 4 metri, altre 2. Piante in vaso, sparse in giro per la cittĂ contro l’afa. Le obiezioni mosse dall'opposizione sono le seguenti: le piante costano troppo (circa 1.200 euro l'una) e non fanno ombra. Sulla prima obiezione non ci esprimiamo, anche se in effetti 1.200 euro sembrano tanti (e infatti fioccano gli esposti). La seconda obiezione è condivisibile, perchĂ© le piante di Lepore, con quel tronco lungo e sottile e la chioma allampanata, d'ombra ne fanno pochina. Insomma, accusa il centrodestra, è il solito spot del sindaco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nemmeno l’ombra