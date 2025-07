Casting live-action legend of zelda | una scelta opposta al successo da 1,3 miliardi di nintendo

Il mondo delle produzioni cinematografiche ispirate ai videogiochi sta vivendo una fase di grande fermento, con progetti che puntano a portare sul grande schermo le avventure più amate. Tra questi, l'adattamento live-action di Legend of Zelda si distingue per le scelte strategiche riguardanti regista e cast, promettendo un'esperienza innovativa e fedele all'universo originale. lo sviluppo del film legend of zelda: aggiornamenti principali. regista e data di uscita. Annunciato nel 2023, il progetto cinematografico ha scelto come regista Wes Ball, noto per aver diretto la serie The Maze Runner e il recente Kingdom of the Planet of the Apes.

The Legend of Zelda: Il Film, Nintendo annuncia gli attori di Zelda e Link - Con un messaggio ufficiale firmato da Shigeru Miyamoto e diffuso tramite l’app Nintendo Today e i canali social della casa di Kyoto, è arrivata una notizia attesissima dai fan: i volti di Zelda e Link per il film live-action di The Legend of Zelda sono stati finalmente svelati.

The Legend of Zelda: una star di Euphoria interpreterà la principessa Zelda? - Il casting ideale della protagonista dell'adattamento di The Legend of Zelda potrebbe concretizzarsi secondo le voci di un noto insider.

Hunter Schafer potrebbe essere in lizza per un ruolo in The Legend of Zelda - Hunter Schafer potrebbe essere in lizza per un ruolo in The Legend of Zelda Dopo Hunger Games, Hunter Schafer potrebbe essere pronta per un nuovo franchise.

The Legend of Zelda, ecco chi sono i due attori protagonisti del live action che intepreteranno Link e la Principessa Zelda

Ecco gli attori che interpreteranno Link e Zelda nel film live action - action di The Legend of Zelda vedrà Bo Bragason nel ruolo di Zelda e Benjamin Evan Ainsworth in quello di Link nella nuova avventura cinematografica.