Nel panorama della miscelazione internazionale, pochi cocktail riescono a racchiudere in sé la complessità storica e culturale di una città come il Vieux Carré. Questo sofisticato drink, nato tra le mura del leggendario Hotel Monteleone nel French Quarter di New Orleans, rappresenta molto più di una semplice bevanda: è un manifesto liquido dell'identità creola, un ponte tra tradizioni europee e spirito americano che continua ad affascinare bartender e appassionati in tutto il mondo. La nascita di un mito: storia e origini. La storia del Vieux Carré affonda le radici nel 1937-1938, quando il talentuoso bartender Walter Bergeron, head bartender dell'Hotel Monteleone, creò questo cocktail come un tributo alle diverse comunità etniche che popolavano il French Quarter dell'epoca.

Vieux Carré: l'aristocratico cocktail che racconta l'anima multietnica di New Orleans