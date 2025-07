Incidente a Bacoli c' è un morto | auto vola giù dal ponte

Incidente mortale oggi a Bacoli. Un uomo è deceduto dopo il forte impatto. La dinamica è ancora da chiarire, ma lo scontro sarebbe stato talmente forte che avrebbe fatto sbalzare la. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Incidente a Bacoli, c'è un morto: auto vola giù dal ponte

In questa notizia si parla di: incidente - bacoli - morto - auto

Aveva 52 anni Giovanni Borrelli morto dopo il tragico incidente sull'Asse Mediano. Faceva il rider ed era a bordo del suo scooter quando si è scontrato contro un auto la scorsa notte - facebook.com Vai su Facebook

Si schianta con la moto, morto 43enne napoletano: ricoverata 36enne. Tragico incidente a Bacoli; Bacoli, auto si ribalta in via Castello: traffico in tilt; Tragico incidente tra Pozzuoli e Bacoli, Davide muore sul colpo: aveva 43 anni.

Incidente a Bacoli, c'è un morto: vola giù dal ponte - La dinamica è ancora da chiarire, ma lo scontro sarebbe stato talmente forte che avrebbe fatto sbalzare ... Si legge su msn.com

Bacoli, incidente d'auto in piena notte: muore motociclista, grave la ... - Davide Iovine, 43enne, di Bacoli, è morto sul colpo lungo la strada che collega Pozzuoli e Bacoli. ilmattino.it scrive