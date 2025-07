Turista salvata dopo essere finita in una buca sulla spiaggia Gaeta | bagnino evita il dramma di Montalto di Castro

Quando la corrente diventa pericolosa: la turista in difficoltà a Gaeta. A Gaeta si è temuto per alcuni istanti di rivivere la tragedia che è costata la vita al 17enne Riccardo Boni a Montalto di Castro. Lunedì 14 luglio intorno alle 13:00, una vacanza si è trasformata in un momento di terrore sulla spiaggia dell’Arenauta. Una turista romana di circa 50 anni, in vacanza con la famiglia, ha deciso di entrare in acqua nonostante fossero state esposte le bandiere gialla e rossa, segnali di vento forte e mare mosso. Dopo essersi allontanata di circa 40 metri dalla riva, l a donna è finita in una buca scavata dal mare, rimanendo intrappolata e incapace di tornare indietro, mentre la corrente la trascinava verso il largo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

