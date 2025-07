È arrivato il momento di rivedere Punk campione?

Un Gauntlet match ha decretato il prossimo avversario per il titolo dei pesi massimi, ovvero CM Punk. Dal suo ritorno in WWE, il wrestler di Chicago ha dovuto attendere parecchio per essere coinvolto in un incontro valevole per una cintura mondiale, ma ora sta tornando prepotentemente a occupare la posizione di sfidante. Lo è stato di recente contro Cena, in un match che per vari motivi era facile prevedere una sua sconfitta. Ora però, credo che le sue chance siano concrete. Uno dei motivi per cui affermo ciò, dipende molto dalla posizione di Gunther che non vedo troppo consolidata, ed è paradossale dirlo considerando che, salvo i due mesi post Wrestlemania, l’austriaco è campione da ormai un anno. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

