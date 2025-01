Ilrestodelcarlino.it - Abbocca al falso trading online. Individuati cinque truffatori

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Polizia denunciapersone per truffa. Tutto è iniziato alcuni giorni fa, quando un uomo si è presentato all’ ufficio denunce del Commissariato per riferire che, tramite un post su Facebook, era venuto a conoscenza di un sito dion-line al quale poteva avere accesso cliccando su un semplice link. Dopo aver fornito i propri dati: nome, cognome e numero di utenza cellulare, è stato contattato da un soggetto che proponeva delon-line. La vittima ha aderito versando un importo pari a 250 euro, ma non è stato il solo. Hanno fatto seguito altri bonifici, per una somma complessiva pari a 3000 euro. In seguito è stato contattato da un altro presunto trader che ha proposto un investimento relativo alla Serie A di calcio, per una somma complessiva di 7mila euro. L’ importo complessivo è ulteriormente lievitato raggiungendo la cifra 15mila euro.