10 anni fa la prima elezione di Sergio Mattarella, ma quali sono i poteri del Presidente della Repubblica?

Il 31 gennaio 2015,è stato eletto. Giudice costituzionale ed ex ministro,si è distinto per equilibrio e autorevolezza in momenti molto delicati, come la pandemia, accettando di buon grado, da grande uomo di Stato, anche il secondo mandato. E consolidando, di fatto, il ruolo delcome pilastrodemocrazia italiana. Il, infatti, è una figura centrale nella politica del Paese, con un ruolo di garanzia dell’equilibrio istituzionale. Non esercita il potere esecutivo come undi unapresidenziale, ma ha importanti funzioni di controllo, indirizzo e mediazione. Il suo compito principale è assicurare il rispettoCostituzione e il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche.